Troppe buche davanti alla casa | Sono costretta a non uscire | è impossibile con la carrozzina

Mobilità e inclusione: un diritto fondamentale sempre più a rischio. Barbara Minucci, costretta in carrozzina, denuncia le buche che bloccano la sua libertà di movimento. Una situazione inaccettabile per chi già affronta sfide quotidiane. Questo non è solo il suo problema, ma un tema che riguarda tutti noi, perché una città accessibile è una città per tutti. È ora di ascoltare e agire per un cambiamento reale!

Palazzo del Pero, 1 giugno 2025 – “Sono in carrozzina, ho fatto reclami, ma non riesco a uscire”. A parlare è Barbara Minucci, la donna rimasta invalida dopo un’ischemia e già vittima, lo scorso marzo, di una violenta rapina nella sua casa di Palazzo del Pero, alle porte di Arezzo. Oggi torna a raccontare una nuova difficoltà, stavolta legata alla quotidianità: non può nemmeno uscire di casa, perché il tratto di strada che conduce alla sua abitazione è dissestato, pieno di buche e irregolarità. “Sono 150 metri, ma per me sono un muro. Il fondo è talmente malridotto che anche con l’aiuto di qualcuno è difficile passare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Troppe buche davanti alla casa: “Sono costretta a non uscire: è impossibile con la carrozzina”

Lo riporta lanazione.it: Parla Barbara Minucci, rimasta invalida dopo un’ischemia e già vittima a marzo di una violenta rapina. “Ho bisogno di uscire, di respirare, di vedere qualcosa oltre le pareti della mia stanza” ...

