Il Tropical Coriano, fresco di promozione in Serie D, sta già muovendo i primi passi sul mercato, puntando su Arrondini per rinforzare la squadra. Con il primo ostacolo superato, l’omologazione dello stadio 'Grandi', cresce l’entusiasmo tra i tifosi. Questo è solo l'inizio di una stagione che promette emozioni e sfide: il dilettantismo italiano si prepara a sorprendere! Chi sarà il prossimo protagonista?

È già tempo di mercato anche per i club dilettantistici. Lavori in corso in casa Tropical Coriano, sull’onda dell’entusiasmo dopo la promozione in serie D. E dopo aver saltato il primo grande ostacolo, quello legato all’omologazione dello stadio ’Grandi’ di Coriano, casa della squadra del presidente Marzi. Ora, dopo aver confermato in panchina il tecnico Massimo Scardovi e in cabina di regia il direttore sportivo Beppe Terenzi, il Tropical può buttarsi sul mercato per ritoccare la rosa. Le regole della serie D impongono di dotarsi di giovani di categoria all’altezza della situazione, ma il club di Coriano punta anche a diversi giocatori di esperienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tropical Coriano punta su Arrondini per la serie D, San Marino cerca casa

