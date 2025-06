Trofeo Farmacia Boschini | ecco i primi semifinalisti

Il Trofeo “Farmacia Boschini” accelera verso le semifinali, attirando l’attenzione di appassionati e talenti emergenti del tennis. Con 65 giocatori in gara, il torneo diventa un palcoscenico per giovani atleti in cerca di visibilità nel panorama sportivo italiano. In un periodo in cui il tennis sta conquistando sempre più cuore e passione nel nostro paese, scoprire chi si contenderà il titolo è un must! Non perdere l'occasione di seguire questi futuri campioni!

Lancia lo sprint verso le fasi conclusive il trofeo "Farmacia Boschini", torneo nazionale di 4ª categoria maschile e femminile in pieno svolgimento sui campi del Russi Sporting Club con la partecipazione di 65 fra giocatori e giocatrici (giudice arbitro Paride Gordini, direttore di gara Fabio.

