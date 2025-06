Trionfo dell' Under 10 del Prato al Trofeo Città dell' Oro di Arezzo

Un successo che fa eco nel mondo del calcio giovanile! Dopo l’ottimo risultato dell’Under 11, la squadra Under 10 del Prato conquista il primo Trofeo Città dell’Oro di Arezzo, battendo 32 squadre in un evento che celebra i talenti emergenti. Questo trionfo non è solo una vittoria, ma un segnale forte della crescita del settore giovanile, un investimento per il futuro del calcio italiano. Scopri come questi piccoli campioni stanno scrivendo la loro storia!

Dopo il successo in occasione della terza edizione della Lanieri Cup da parte della formazione Under 11, la scuola calcio del Prato può festeggiare un altro trionfo. Stiamo parlando di quello dell’ Under 10 al primo Trofeo Città dell’Oro di Arezzo. Nella manifestazione nazionale alla quale hanno preso parte 32 squadre, i biancazzurri hanno chiuso al primo posto, precedendo i pari età di Roma, Bologna e Arezzo. "Il primo posto in un torneo di rilevanza nazionale di ben 32 squadre rappresenta un’altra grande soddisfazione per la nostra scuola calcio - sottolinea Andrea Maretto, responsabile della scuola calcio del Prato - Essere sul gradino più alto del podio davanti a realtà professionistiche come Roma, Bologna e Arezzo mi riempie di orgoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trionfo dell'Under 10 del Prato al Trofeo Città dell'Oro di Arezzo

Bologna in Paradiso, Milan all'inferno: il trionfo dell'organizzazione societaria, il tonfo della disorganizzazione

Bologna in paradiso, Milan all'inferno: un contrasto che evidenzia il potere dell'organizzazione societaria.

