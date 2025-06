Trionfo del Gs Orecchiella ai campionati toscani su strada Uisp

Il Gs Orecchiella Garfagnana conquista il podio ai campionati toscani su strada UISP, con una pioggia di titoli che celebra il talento e la determinazione degli atleti. La Stramontignoso, oltre a essere una competizione avvincente, è anche un evento solidale che sostiene la ricerca. Un perfetto esempio di come sport e impegno sociale possano correre insieme, ispirando una comunità intera! Scopri i protagonisti di questa storica giornata!

Pioggia di titoli per il Gs Orecchiella Garfagnana ai recenti campionati toscani su strada "Uisp" che si sono svolti a Montignoso, sulla distanza di 10 km. In terra massese si è, infatti, disputata la " Stramontignoso ", competizione molto bene organizzata dalla Polisportiva Azzano, con il Patrocinio del Comune, per un evento che sostiene la ricerca e la cura all’ Ospedale del Cuore di Massa della Fondazione "Gabriele Monasterio", con la presenza del dottor Alessandro Campani. Grandi risultati per gli atleti biancocelesti, su un tracciato duro e selettivo, ricco di saliscendi, dove si è imposto Matteo Rossi del Gs Orecchiella, che ha corso in 32’21”, sotto la guida tecnica di Massimo Santucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trionfo del Gs Orecchiella ai campionati toscani su strada Uisp

