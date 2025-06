Treviglio ko per un tiro libero Montecatini pareggia la serie sul 2-2 | mercoledì la decisiva gara-5

Treviglio perde di misura in una gara 4 piena di emozioni: un tiro libero decide il destino della semifinale contro Montecatini, che ora pareggia la serie sul 2-2. Mercoledì si giocherà gara 5, un match cruciale che potrebbe segnare una svolta storica per entrambe le squadre. È affascinante come la pressione possa cambiare le sorti, trasformando ogni punto in un battito di cuore. Chi avrà la meglio? Non perdetevi questo epilogo avvincente!

La TAV Treviglio cede di un punto gara 4 della serie con la Herons Montecatini. Nel finale punto a punto prevalgono i toscani (92-91) che portano la semifinale a gara 5. Treviglio è riuscita a mettere anche 10 punti di vantaggio, ma l’esperienza e la solidità degli Aironi hanno avuto la meglio. Non bastano la prestazione di Vecchiola (24 punti) e l’ottima serata al tiro da tre (1224). Le due contendenti in gara 4 replicano i quintetti del precedente confronto: per i biancoverdi partono Vecchiola, Abega, Alibegovi?, Sergio e Manenti; per i rossoblù l’avvio è affidato a Benites, Chiera, Natali, Arrigoni e Sgobba. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio ko per un tiro libero, Montecatini pareggia la serie sul 2-2: mercoledì la decisiva gara-5

Leggi anche Treviglio domina Jesi in Gara 1: Abega e Vecchiola protagonisti per TAV Brianza Basket - Nella sfida di basket tra Treviglio e Jesi, i padroni di casa hanno trionfato con un punteggio di 74 a 62, consolidando la loro posizione in classifica.

Approfondimenti da altre fonti

GTG ko con Treviglio: Wheatle il migliore, positivo il ritorno di Del Chiaro

Segnala pistoiasport.com: 9 punti di cui 7 su tiro libero. E’ questa la fotografia della gara di Sacca ... raccogliendo qualcosa che non basta ad alzare la nebbia che Treviglio si porta dalla Padania per imbrigliare l’attacco ...

Gruppo Mascio Treviglio fa la voce grossa, Cantù ko

primatreviglio.it scrive: Brillante esordio in Supercoppa per il Gruppo Mascio Treviglio che fa la voce grossa al Pala BancoDesio e s'impone 81-63 sull'Acqua S. Bernardo-Cinelandia Park Cantù con una prestazione "monstre" al ...

Saronno fa lo sgambetto, clamoroso ko della Tav Treviglio Brianza

Riporta primatreviglio.it: Un risultato inaspettato per la Tav Treviglio Brianza che sul parquet del PalaBorsani di Castellanza incappa in un clamoroso ko contro la matricola in B Nazionale ... e punisce da tre e in palleggio ...