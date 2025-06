Trevi Nel Lazio e Filettino la politica in campo per risolvere il problema dell' assenza dei medici di base

A Trevi nel Lazio e Filettino, la politica si mobilita per fronteggiare una crisi che attanaglia le aree interne: l'assenza di medici di base. Questo fenomeno, sintomo di una riorganizzazione necessaria nella sanità italiana, mette a rischio la salute di intere comunità . È il momento di agire, prima che l’emergenza diventi insostenibile. Quanto possono resistere queste piccole realtà senza i loro “guardiani” della salute?

Il tema della carenza dei medici di base continua a essere un'emergenza silenziosa, ma sempre più grave, per molte realtà del nostro territorio nelle quali sono andati in pensione gli ultimi baluardi della medicina di frontiera, i medici di famiglia, in particolare nei comuni delle aree interne.

