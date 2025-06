Trespidi | Nel giardino di via Emmanueli spaccio e insicurezza

Nel cuore della città, il giardino di via Emmanueli si trasforma in un epicentro di degrado e insicurezza. Massimo Trespidi, consigliere comunale, lancia l'allerta: spaccio, risse e litigi mettono a rischio la tranquillità dei cittadini. Questo fenomeno non è isolato; rappresenta una crisi più ampia di vivibilità urbana. È tempo di ripensare gli spazi pubblici e riportare sicurezza e decoro dove le famiglie dovrebbero sentirsi al sicuro.

«Spaccio, risse, litigi e degrado». È questa la situazione denunciata dal consigliere comunale Massimo Trespidi, esponente del gruppo civico Barbieri-Liberi, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nell’area verde compresa tra via Emmanueli e via Cella, nei pressi della clinica, dopo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Trespidi: «Nel giardino di via Emmanueli spaccio e insicurezza»