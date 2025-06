Trent’anni di servizio per il Comitato della Croce Rossa di Corciano | dopo il sisma di Norcia l' accoglienza a 300 sfollati

Un trentennio di impegno e solidarietà: il Comitato della Croce Rossa di Corciano ha festeggiato un'importante tappa, dimostrando come la comunità possa unirsi anche nei momenti più difficili. Dopo il sisma di Norcia, l'accoglienza di 300 sfollati ha messo in luce il valore della resilienza e dell'assistenza umana. In un'epoca in cui la solidarietà è più che mai necessaria, questo evento ci ricorda l'importanza di essere vicini gli uni agli

Una giornata di festa, memoria e gratitudine ha celebrato domenica primo giugno i trent’anni dalla nascita del Comitato della Croce Rossa Italiana di Corciano, che ha sede a Taverne di Corciano. All’iniziativa ha preso parte il sindaco Lorenzo Pierotti insieme alla Giunta comunale, a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Trent’anni di servizio per il Comitato della Croce Rossa di Corciano: dopo il sisma di Norcia l'accoglienza a 300 sfollati

