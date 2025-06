Treno deraglia in Russia dopo il crollo di un ponte | almeno sette morti e decine di feriti

Un tragico incidente ferroviario ha scosso la Russia, con un treno deragliato a causa del crollo di un ponte, portando a sette vittime e decine di feriti. Questo evento riaccende l'attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture nel Paese, un tema cruciale in un momento storico in cui la modernizzazione è al centro delle discussioni. Cosa significa questo per il futuro dei trasporti russi? Le risposte potrebbero rivelarsi sorprendenti.

Un treno è deragliato tra le regioni russe di Bryansk e Kursk dopo il crollo di un ponte stradale, causando almeno 7 morti e 69 feriti, tra cui bambini. Si ipotizzano esplosioni prima dell’incidente, ma le cause restano da chiarire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Russia, crolla un ponte e deraglia un treno: sette morti. Mosca accusa Kiev della tragedia

Crolla un ponte e deraglia un treno in Russia, sette morti

Russia, crollano due ponti al passaggio dei treni

