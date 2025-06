Trenitalia da oggi circolano due coppie di Intercity Lecce-Bari-Reggio Calabria

Da oggi, il sud si muove più veloce! Trenitalia lancia due coppie di Intercity Lecce-Bari-Reggio Calabria, un passo importante per potenziare la mobilità e connettere meglio le regioni. Questo servizio non solo valorizza il territorio, ma contribuisce anche a un trend crescente: viaggiare in treno è sempre più sostenibile e conveniente. Scopri come questi nuovi collegamenti possono trasformare le tue prossime avventure!

E’ stato il treno del Regionale Taranto-Potenza delle 5.25 il primo a circolare sulla linea Taranto-Metaponto-Potenza, riaperta oggi dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico e di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore della rete. Intercity. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Trenitalia, da oggi circolano due coppie di Intercity Lecce-Bari-Reggio Calabria

