Treni | il 3 giugno sciopero dei lavoratori delle manutenzioni

Il 3 giugno 2025, il settore ferroviario si fermerà: i lavoratori delle manutenzioni incroceranno le braccia per 23 ore. Una mobilitazione che sottolinea l'importanza della sicurezza e dell'efficienza nelle infrastrutture, in un periodo in cui i trasporti sono più cruciali che mai per la ripresa economica. Un punto interessante? La manutenzione delle ferrovie è fondamentale per garantire viaggi confortevoli e sicuri per tutti noi. Rimanete sintonizzati!

Martedì 3 giugno 2025 è in programma uno sciopero nazionale di 23 ore che coinvolgerà i lavoratori del settore Manutenzione Infrastrutture della società Rete Ferroviaria Italiana. La mobilitazione riguarda l’intero personale rientrante nelle norme definite idonee dalle delibere dell’Autorità di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Treni: il 3 giugno sciopero dei lavoratori delle manutenzioni

Leggi anche Sciopero delle poste il 3 giugno: a Bergamo coinvolti 1.300 lavoratori - Il 3 giugno, Bergamo si prepara a una significativa mobilitazione con lo sciopero nazionale delle poste, indetto da Slc Cgil e UilPoste.

