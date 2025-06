Treni | il 3 giugno sciopero dei lavoratori delle manutenzioni

Il 3 giugno 2025 si ferma l'Italia dei treni: uno sciopero di 23 ore coinvolgerà i lavoratori della Manutenzione Infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana. Questo evento non è solo un segnale di protesta, ma riflette una crescente attenzione verso la sicurezza e l'efficienza delle nostre ferrovie. La manutenzione delle infrastrutture è cruciale in un periodo in cui il trasporto sostenibile è al centro del dibattito pubblico. Preparati a viaggiare con responsabilità!

Martedì 3 giugno 2025 è in programma uno sciopero nazionale di 23 ore che coinvolgerà i lavoratori del settore Manutenzione Infrastrutture della società Rete Ferroviaria Italiana. La mobilitazione riguarda l’intero personale rientrante nelle norme definite idonee dalle delibere dell’Autorità di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Treni: il 3 giugno sciopero dei lavoratori delle manutenzioni

Leggi anche Trenord, a giugno in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 23 ore - A giugno, Trenord ha annunciato un nuovo sciopero di 23 ore, previsto per lunedì 16. L'agitazione, indetta dal sindacato Orsa Ferrovie, potrebbe causare significativi disagi ai pendolari di Novara e del VCO, mettendo a rischio la normale circolazione dei treni.

