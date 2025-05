Tregua il mezzo sì di Hamas Tel Aviv e Witkoff | è un rifiuto

Il dialogo tra Hamas e Israele si complica ulteriormente: dall'ipotesi di un cessate il fuoco, si passa a un nuovo rifiuto. Questo scenario riflette una crisi più ampia, in un contesto internazionale dove le tensioni geopolitiche raggiungono livelli critici. La questione palestinese continua a essere un punto caldo, con ripercussioni globali. Ciò che emerge è un paradosso: la ricerca della pace sembra allontanarsi sempre di più. Cosa ci riserverà il futuro?

Ancora una volta sembrava di esser giunti vicini a un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo avevano dichiarato più fonti, compreso il presidente Usa Donald Trump.

