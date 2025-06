Tregua Gaza nel limbo

Gaza, un fragile equilibrio di speranza e tensione. Hamas ha dato un segnale di apertura, accettando la proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni. Ma dietro questa apparente distensione si celano condizioni intricate che potrebbero complicare ulteriormente il dialogo. In un contesto globale in cui la pace sembra sempre più lontana, ogni passo verso la tregua diventa cruciale. La vera domanda è: basterà questo tentativo per costruire un futuro migliore?

Hamas ha fatto sapere agli Usa di accettare in principio la formula del mediatore Steve Witkoff per un cessate il fuoco a Gaza di 60 giorni durante il quale dovrebbe essere negoziata una tregua di lunga durata. Ma ha aggiunto una serie di riserve e di condizioni – fra cui uno scaglionamento più complesso della liberazione di ostaggi, la profondità del ritiro israeliano nella Striscia e l’apertura del valico di Rafah con l’Egitto – che costringeranno i mediatori a ricercare ancora un terreno comune con le posizioni israeliane. Una risposta, quella di Hamas, che Witkoff ha definito "totalmente inaccettabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tregua Gaza nel limbo

Netanyahu, "Intensificheremo i combattimenti a Gaza. Nessuna tregua dopo il previsto rilascio dell'ostaggio"

Hamas ha annunciato ufficialmente il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, dopo intense trattative con gli Stati Uniti.

