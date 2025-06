Tre serate in centro città dedicate alle band indipendenti

Un inno alla musica indipendente: dal 13 al 15 giugno, il Pavia Indie Festival trasformerà il centro città in un palcoscenico di talenti. Tre serate gratuite nel suggestivo parco Teresa Sarti e in piazza del Carmine per scoprire nuove sonorità e dare voce a band emergenti da tutta Italia. Un'opportunità imperdibile per gli amanti della musica e per chi cerca nuovi stimoli creativi in un panorama culturale in continua evoluzione!

Tre serate dedicate alla musica indipendente da tutta Italia: nasce la prima edizione del Pavia indie festival, kermesse gratuita che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 giugno al parco Teresa Sarti di via San Giovannino e nella centralissima piazza del Carmine. La scelta del parco Sarti, che ospiterà la giornata inaugurale della manifestazione, è legata alla volontà di valorizzare una zona periferica da poco riqualificata. Il Festival, fortemente voluto dal sindaco Michele Lissia, è stata realizzato in collaborazione con la neonata Cooperativa Kaboom e Matteo Forgiarini, collaboratore del prestigioso circolo Arci Biko di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre serate in centro città dedicate alle band indipendenti

