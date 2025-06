Tre auto si schiantano sulla statale 652 | feriti e disagi alla viabilità FOTO

Incidente allarmante sulla statale 652: tre auto coinvolte e tre feriti, fortunatamente non in pericolo di vita. Questo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente nel nostro paese. Con l'aumento del traffico estivo alle porte, è fondamentale ricordare l'importanza di una guida responsabile. Rimani aggiornato su questo e altri eventi per proteggere te stesso e gli altri sulla strada!

Paura nel pomeriggio di ieri 31 maggio ad Atessa per un incidente stradale avvenuto lungo la statale 652, al chilometro 67+500, all’altezza del distributore Res. Coinvolte tre auto, con un bilancio di tre persone ferite, fortunatamente non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Tre auto si schiantano sulla statale 652: feriti e disagi alla viabilità [FOTO]

