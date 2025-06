Travolto da un’auto mentre attraversa la strada | 90enne in ospedale

Un'auto investe un 90enne a Castiglione della Pescaia, portando l'anziano in ospedale. Questo episodio tragico riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. La crescente incidenza di incidenti simili ci invita a riflettere sulle misure necessarie per proteggere i pedoni. È fondamentale che le città diventino spazi più sicuri per tutti, affinché eventi simili non si ripetano.

Grosseto, 1 giugno 2025 – Intervento di emergenza nella serata di sabato 31 maggio a Castiglione della Pescaia dove un anziano è stato i nvestito da un’auto in via Daniele Manin. L'allarme è scattato poco dopo le 19 quando la centrale operativa del 118 dell'Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. Sul posto è intervenuta tempestivamente l'ambulanza della Croce Rossa Italian a di Castiglione della Pescaia, che ha prestato le prime cure al ferito. Si tratta di un uomo di 90 anni, che al momento dell'arrivo dei soccorritori presentava traumi compatibili con l'investimento. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto per ulteriori accertamenti e cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolto da un’auto mentre attraversa la strada: 90enne in ospedale

