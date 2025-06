Travolto da ciclista mentre passeggia con la zia | ferito un bambino

Venerdì sera a Battipaglia, un tragico incidente ha scosso la comunità: un bambino è stato travolto da una ciclista che procedeva contromano. Questo evento mette in luce un tema cruciale: la sicurezza stradale. Con l’aumento delle biciclette nelle nostre città, è fondamentale riflettere su comportamenti responsabili e il rispetto delle norme. Un piccolo passo per un grande cambiamento nella mobilità urbana, per proteggere i più vulnerabili.

Paura, venerdì sera, a Battipaglia, dove una ciclista ha travolto un bambino, che era insieme alla zia, in via Mazzini. Il piccolo è caduto sull’asfalto e, a seguito dell’impatto, ha riportato alcune ferite in viso. Sembra che lo straniero alla guida delle bici stesse procedendo contromano ad. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Travolto da ciclista mentre passeggia con la zia: ferito un bambino

Leggi anche Ciclista travolto e ucciso da un’auto - Il 25 maggio 2025 ad Ascoli, lungo la provinciale Bonifica a Controguerra, Dino Coccia di 77 anni è stato travolto e ucciso da una Renault Mégane.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ciclista 14enne travolto da un'auto, trasportato in ospedale in ambulanza; Travolto e ucciso in strada mentre aspetta un collega per andare al lavoro | alla guida dell’auto un 19enne. 🔗Ne parlano su altre fonti

Travolta da una bicicletta mentre passeggia a Brescia: turista in fin di vita

fanpage.it scrive: La turista di nazionalità francese è stata travolta da una bicicletta ... sono gravissime ed è infatti in fin di vita. Il ciclista che l'ha investita, un uomo, è stato trasferito in ospedale ...

Travolto da un’auto mentre andava in bici, muore un ciclista di 77 anni

Da msn.com: LA TRAGEDIA CONTROGUERRA Tragedia nel primo pomeriggio di ieri lungo la Bonifica del Tronto, nel territorio comunale di Controguerra, dove un ciclista di 77 anni ha perso la vita dopo ...

Ciclista esce dalla scia dei compagni di allenamento in fila indiana e viene travolto da un'auto: il 67enne muore poco dopo l'arrivo in ospedale

Come scrive msn.com: MONTEGROTTO (PADOVA) - Un ciclista stamani è uscito dalla scia dei compagni mentre stava completando un allenamento in fila indiana in via Croce Rossa e qui è stato travolto ...