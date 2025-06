Trasportava con la sua auto oltre 3 chili di cocaina | erano nascosti sotto il sedile con un ingegnoso sistema

Un ingegnoso sistema di occultamento non è bastato a salvare un 35enne catanese, arrestato con oltre 3 chili di cocaina. Questo episodio si inserisce in un trend allarmante: il crescente uso di tecnologie e metodi sofisticati nel traffico di droga. La lotta contro il narcotraffico si intensifica, ma è fondamentale riflettere su come questi fenomeni influenzino la nostra società. La sicurezza delle comunità è una priorità, e ogni arresto conta.

Nel tardo pomeriggio del 27 maggio scorso, la polizia ha arrestato un 35enne catanese con l'accusa di detenzione di cocaina. La squadra mobile, in servizio nel quartiere San Berillo Nuovo, all'altezza dell'incrocio con corso Amedeo Duca D'Aosta, ha notato la presenza di un'autovettura, Renault.

