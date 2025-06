Trappola Mallero Cinque ragazzi salvati dalla piena

...corso dell'estate ci si rifugia per sfuggire al caldo, ma la natura può essere imprevedibile. I cinque ragazzi, sorpresi dalla furia dell'acqua, hanno vissuto un'esperienza che ricorderanno per sempre. Questo episodio mette in luce l'importanza di rispettare la forza della natura, soprattutto in questo periodo in cui sempre più giovani cercano avventure all'aria aperta. Una lezione che invita alla prudenza e al rispetto dei propri limiti.

Tutto è bene ciò che finisce bene, ma il pomeriggio di ieri per cinque giovanissimi, nel giro di pochi minuti, si è trasformato da un sabato assolato, che di fatto anticipa i lunghi mesi di vacanze dalla scuola, in un film d’azione, con tanto di intervento dell’elicottero per portare in salvo due di loro. Il luogo è quello dove almeno una volta nella vita tutti i sondriesi sono andati a cercare refrigerio: il torrente Mallero tra Gombaro e le Cassandre, in linea d’aria non più di 500 metri dal centro città, un posto comunque isolato e ameno che soprattutto ai giovanissimi regala l’illusione di trovarsi in una sorta di vacanza “non sorvegliata“ dagli adulti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trappola Mallero. Cinque ragazzi salvati dalla piena

