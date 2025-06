Trapani-Brescia oggi Serie A basket 2025 | orario gara-2 programma tv streaming

Questa sera a Trapani si accende la lotta per le semifinali scudetto di Serie A di basket: gli Sharks affrontano Brescia in una gara cruciale. Dopo la sconfitta in gara-1, Trapani deve ritrovare la sua grinta per non trovarsi con le spalle al muro. Mentre il basket italiano si fa sempre più emozionante, chi avrà la meglio nella sfida tra talento e determinazione? Non perderti il match: ogni punto conta!

Secondo giro di gare per le semifinali scudetto in Serie A. E si torna a Trapani questa sera, dove gli Sharks sono chiamati a reagire dopo il ko di misura subito in gara-1 contro Brescia per non dover andare al Palaleonessa già spalle al muro. Per i ragazzi di Peppe Poeta, invece, la volontà di ribaltare completamente il fattore campo e procurarsi già il primo match Point. Gara-1 ha ribaltato i pronostici, con la squadra di Repesa che dopo il netto 3-0 rifilato a Reggio Emilia appariva la favorita d'obbligo sul parquet amico. Un ottimo primo quarto di Brescia, invece, ha obbligato Trapani a inseguire per tutto il match e, alla fine, sono stati i lombardi a imporsi.

Trapani-Brescia oggi, Serie A basket 2025: orario gara-2, programma, tv, streaming

Secondo oasport.it: Secondo giro di gare per le semifinali scudetto in Serie A. E si torna a Trapani questa sera, dove gli Sharks sono chiamati a reagire dopo il ko di misura ...

