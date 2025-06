Trampolino elastico poker di medaglie per l' Etruria a Fano

Un successo straordinario per l'Etruria di Prato! Quattro medaglie, tra cui due d'oro, conquistate al recente campionato di trampolino elastico a Fano, dimostrano l'impegno e la dedizione delle giovani atlete. Questo trionfo si inserisce in un trend crescente della ginnastica in Italia, dove il talento delle nuove generazioni sta brillando. L'emozione di queste vittorie è solo l'inizio di una nuova era per lo sport italiano!

Prato, 1 giugno 2025 - Quattro medaglie, due delle quali del metallo più pregiato, agguantate in una competizione di livello nazionale. E' il bottino con cui l'Etruria ha chiuso la seconda prova individuale "Gold" di trampolino elastico della "zona tecnica 2", svoltasi di recente a Fano. Nelle Marche, le ginnaste guidate da Anatoly Titov e Maria Poddubnaya si sono messe in mostra: Viola Giusti e Rebecca Vannucchi sono salite sul gradino più alto del podio, rispettivamente nella categoria "A2" e "J2". Ottime però anche le performance delle compagne di squadra: Cloe Mariottini ha agguantato un argento nella categoria "A2" e Maria Chiara Simoni ha ottenuto il medesimo riscontro tra la "J2", chiudendo anche lei al secondo posto.

