Tramonta l’ipotesi dello spazzino di quartiere | Costa molto

Tramonta l’ipotesi dello “spazzino di quartiere”, un progetto che prometteva di rinnovare la pulizia urbana a Piacenza, ma si scontra con costi insostenibili. Questo episodio mette in luce una questione più ampia: la gestione efficient dei servizi pubblici. Riflessioni e alternative sono ora più che mai necessarie. Sarà interessante scoprire come le amministrazioni locali risponderanno a questa sfida, per garantire città più pulite e vivibili!

Vi ricordate lo "spazzino di quartiere"? Fu una proposta inserita nel programma elettorale della coalizione che sosteneva Katia Tarasconi alle Elezioni Amministrative del 2022, poi vinte. L'idea, calata sulla realtà piacentina, era quella di individuare 25-30 addetti alla pulizia delle strade.

