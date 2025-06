Train surfing nella metro di Milano | adolescenti si aggrappano ai vagoni in corsa

Il "train surfing" è il fenomeno che sta conquistando gli adolescenti di Milano, un'azione rischiosa che mette in evidenza la ricerca di adrenalina e sfida delle nuove generazioni. In un mondo sempre più digitalizzato, queste esperienze estreme rappresentano una fuga dalla routine quotidiana. Ma c'è da chiedersi: quanto vale la voglia di divertirsi a fronte della sicurezza? Un punto di riflessione che rende questo trend ancora più inquietante.

Saltano sui treni della metropolitana in corsa, restano aggrappati per tutto il viaggio, in equilibrio precario. È l'ultima moda dei ragazzini. Siamo a Milano, le stazioni della metro sono quelle della linea verde, la Due, e questo è il primo video del genere girato nel nostro Paese. Pochi secondi, i binari che scorrono veloci sotto i piedi, poi l'arrivo ripreso con il cellulare da un'altra persona, probabilmente un amico che filma i due adolescenti ancora aggrappati all'ultimo vagone. Qualche minuto dopo la bravata viene pubblicata sui social nelle "storie" dei protagonisti, soddisfatti per essere riusciti nella folle impresa.

