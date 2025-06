Train surfing a Milano documentato il primo caso in metropolitana come funziona la pericolosa sfida social

Il train surfing sbarca a Milano, portando con sé una sfida estrema che ha già fatto il giro dei social. Documentato il primo caso in metropolitana, questo fenomeno rischioso mette in luce i pericoli legati alla ricerca di adrenalina e visibilità online. Ma perché giovani e giovanissimi sono disposti a mettere a rischio la propria vita? Scopriamo insieme le dinamiche di questo trend che sta scuotendo le città e come fermarlo.

Il train surfing arriva a Milano: un video social documenta il primo caso in metropolitana. Cos'è successo e come funziona la pericolosa sfida social. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Train surfing a Milano, documentato il primo caso in metropolitana, come funziona la pericolosa sfida social

Cerca Video su questo argomento: Train Surfing Milano Documentato Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Train surfing a Milano, documentato il primo caso in metropolitana, come funziona la pericolosa sfida social

Scrive virgilio.it: Il train surfing arriva alla metro di Milano: un video social mostra infatti due ragazzini aggrappati all’esterno del vagone terminale della linea verde M2. La pericolosa moda social arriva ...

Train surfing nella metro di Milano: adolescenti si aggrappano ai vagoni in corsa

Lo riporta tgcom24.mediaset.it: Saltano sui treni della metropolitana in corsa, restano aggrappati per tutto il viaggio, in equilibrio precario. È l'ultima moda dei ragazzini. Siamo a Milano, le stazioni della metro sono quelle dell ...

A milano arriva il train surfing, la nuova sfida pericolosa degli scalatori urbani ispirata dall’est europa e dalla svizzera

Scrive gaeta.it: Il train surfing, pratica illegale e pericolosa diffusa a Milano e in Europa, supera i rischi dell’urban climbing spingendo i giovani verso azioni estreme sui treni in corsa con gravi conseguenze.