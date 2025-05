Trailer di knives out 3 svela la data di uscita e il mistero più oscuro di benoît blanc

Il mistero si infittisce! Il trailer di "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" rivela non solo la data di uscita, ma anche una nuova dimensione dell'intrigante Benoît Blanc. Con un'atmosfera più cupa, il film promette di catturare l'attenzione degli amanti del giallo in un periodo in cui le storie di suspense stanno vivendo un vero e proprio revival. Sarà questa la chiave per svelare l'oscurità che avvolge il nostro detective preferito? Non

Il film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ha finalmente una data di lancio ufficiale, accompagnata da un nuovo teaser che anticipa un'ambientazione più oscura rispetto ai precedenti capitoli della serie. Questa produzione rappresenta il terzo episodio con protagonista Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, e si distingue per un cast ricco di star internazionali. Durante l'evento Netflix TUDUM, Rian Johnson ha svelato il primo trailer di "Wake Up Dead Man", offrendo uno scorcio su un'indagine più sinistra e complessa.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il primo teaser del terzo capitolo

Come scrive ciakmagazine.it: Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery è il terzo capitolo della saga ideata da Rian Johnson, con Daniel Craig che torna nei panni del detective Benoit ...

Wake Up Dead Man, svelata la location principale nel nuovo teaser di Knives Out

Scrive comingsoon.it: Benoit Blanc dovrà gestire un mistero insidioso e a sfondo religioso, come dimostra il primo teaser trailer di Wake Up Dead Man, terzo capitolo della saga di Knives Out.

'Knives Out 3' just got a dark, cryptic and seriously intriguing teaser that already has me excited

Scrive msn.com: That cryptic phrase could hint at the kind of mystery “Knives Out 3” has in store. It suggests a story where power, corruption, and hidden alliances play a major role, possibly with characters ...