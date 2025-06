Tragico scontro tra un' auto e una moto | morto un centauro a Pieve Torina

Pieve Torina, un altro tragico episodio sulle strade del Maceratese. Un centauro ha perso la vita in un drammatico scontro con un’auto, il secondo incidente mortale in soli due giorni. Questo saldo preoccupante riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, specialmente per i motociclisti. È fondamentale riflettere su come possiamo migliorare la convivenza tra automobilisti e bikers, prima che sia troppo tardi. La strada è di tutti, ma la vita è unica.

PIEVE TORINA - Secondo incidente stradale mortale in due giorni, nel Maceratese, con vittime motociclisti. E' avvenuto questa mattina (1 giugno) a Pieve Torina sulla strada provinciale 209:. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Tragico scontro tra un'auto e una moto: morto un centauro a Pieve Torina

