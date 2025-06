Tragica caduta | muore escursionista in Val Tartano

Oggi la Val Tartano è stata teatro di una tragedia che riporta alla luce il rischio insito nelle escursioni montane, un trend in crescita tra gli amanti della natura. Un'escursionista di 50 anni ha perso la vita dopo una caduta fatale. Questo incidente ci ricorda l'importanza di affrontare la montagna con rispetto e preparazione. La bellezza dei nostri monti va amata, ma anche temuta: mai sottovalutare la sicurezza!

Tragedia oggi in Val Tartano: un'escursionista di 50 anni, infatti, è precipitato per diversi metri in un tratto impervio tra le Cime di Lemma e il Pizzo Scala, perdendo la vita. L'incidente è avvenuto intorno alle 11,30 e l'allarme è scattato in codice rosso, quello di massima gravità. Subito. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it