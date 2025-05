Tragedia sull’autostrada A7 monzese si schianta con lo scooter | Fabio Tornetti muore a 46 anni

Una giornata di sole si è trasformata in un incubo. Fabio Tornetti, 46 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sull'autostrada A7, mentre stava godendo di una scampagnata con la sua compagna, ora ricoverata in gravi condizioni. La sicurezza stradale torna al centro del dibattito: quanti altri devono pagare il prezzo della distrazione e della velocità? Un monito a tutti noi per viaggiare in modo responsabile.

MONZA – Erano partiti per una scampagnata, qualche giorno di relax approfittando del bel tempo e del ponte del 2 Giugno. È terminata purtroppo in tragedia. Lo scooter su cui viaggiavano si è ritrovato al centro di un tragico incidente in autostrada e lui è morto, mentre la compagna è ricoverata in gravi condizioni. È accaduto sabato in tarda mattinata. La vittima si chiamava Fabio Tornetti ed era di Monza e aveva 46 anni. Ha trovato la morte mentre percorreva l’autostrada A7 tra i caselli di Ronco Scrivia e Busalla in direzione sud i n sella al suo scooterone di cui ha perso all’improvviso il controllo andando a schiantarsi violentemente sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sull’autostrada A7, monzese si schianta con lo scooter: Fabio Tornetti muore a 46 anni

