Tragedia stradale nel Modenese Salvini | Ora basta nessuna clemenza per chi mette in pericolo la vita degli altri

Un drammatico incidente stradale nel modenese riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade e la responsabilità degli automobilisti. Tre uomini, in fuga da un controllo dei Carabinieri, hanno causato un terribile schianto, mettendo in pericolo vite innocenti. Il ministro Salvini esige ora tolleranza zero: "Basta clemenza!" In un momento storico in cui la percezione della sicurezza è cruciale, questa tragedia sottolinea l’urgenza di interventi concreti. La sicurezza non può essere un optional

Un grave incidente stradale è avvenuto nelle scorse ore in provincia di Modena. Tre uomini di origine magrebina, a bordo di una BMW, sono fuggiti a tutta velocità dopo aver ignorato l’alt dei Carabinieri. Durante la fuga, il veicolo si è schiantato contro un’altra auto in cui viaggiavano marito e moglie, diretti a prendere il figlio a una festa. Nell’impatto ha perso la vita Roberto Ansaloni, imprenditore agricolo molto conosciuto nella zona. La moglie è stata trasportata d’urgenza in ospedale e versa in condizioni critiche. I tre occupanti dell’auto in fuga hanno tentato di scappare: due sono stati fermati immediatamente, mentre il terzo, un 22enne che si trovava alla guida, è stato arrestato successivamente presso la propria abitazione con l’accusa di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia stradale nel Modenese, Salvini: “Ora basta, nessuna clemenza per chi mette in pericolo la vita degli altri”

