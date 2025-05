Tragedia senza fine morto anche il padre del piccolo Adam | Italia fate presto

La tragedia di Khan Younis segna un nuovo capitolo drammatico in un conflitto che sembra non avere fine. Hamdi al-Najjar, medico e padre, ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile dopo aver combattuto per la sopravvivenza accanto al suo piccolo Adam. Questa notizia ci ricorda l'umanità dietro i numeri e le statistiche di guerre lontane. È fondamentale non dimenticare le storie di chi, come Hamdi, cerca solo pace e speranza.

Hamdi al-Najjar, il padre del piccolo Adam, è morto nella notte per le ferite riportate durante il bombardamento israeliano su Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Aveva 40 anni, era un medico internista e fino all’ultimo ha lottato tra la vita e la morte nell’ ospedale Nasser, dove era ricoverato con il figlio undicenne. I due stavano per essere evacuati in Italia per ricevere cure urgenti al Niguarda di Milano, ma il tempo si è esaurito. La tragedia della famiglia al-Najjar si aggrava ulteriormente: su dieci figli, nove sono rimasti uccisi. Ora anche il padre è morto. La madre, Alaa al-Najjar, è ancora viva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia senza fine, morto anche il padre del piccolo Adam: “Italia, fate presto”

