Tragedia nel Parmense si tuffa nel Taro e non riemerge | annegato un uomo

Una tragedia segna il fiume Taro, dove un uomo ha perso la vita tuffandosi nelle acque del ponte dell'A1. Questo drammatico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza dei luoghi di svago e sull'importanza di rispettare i segnali. In un periodo in cui molte persone cercano refrigerio dall'afa estiva, è fondamentale ricordare che le acque possono riservare insidie. Rimanete vigili e rispettate le norme di sicurezza!

Parma, 1 giugno 2025 – Tragedia sotto il ponte dell'A1 sul fiume Taro a Pontetaro, nel comune di Fontevivo, nel Parmense. A quanto appreso il corpo di un uomo è stato rinvenuto dai sommozzatori intervenuti per le ricerche dopo che, nelle scorse ore, si era tuffato in acqua e non era riemerso, facendo scattare l'allarme. Non sono chiare le dinamiche del fatto su cui sono in corso accertamenti da parte della polizia e non è esclusa alcuna ipotesi. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia nel Parmense, si tuffa nel Taro e non riemerge: annegato un uomo

