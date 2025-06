Tragedia in Valcamonica vola con la mountain bike nel canalone | perde la vita il 64enne Aurelio Maffessoli

Una giornata di sole si trasforma in tragedia in Valcamonica, dove Aurelio Maffessoli, 64 anni, perde la vita durante un'escursione in mountain bike. L’incidente riporta in luce i rischi delle attività outdoor, che, sebbene in crescita, richiedono cautela e preparazione. Questo episodio tragico invita a riflettere sull'importanza di una pratica consapevole e sicura, soprattutto in un periodo in cui gli amanti della natura sono sempre più numerosi.

Brescia, 1 giugno 2025 –  Un’escursione in montagna, complice la bella giornata calda d’inizio giugno, che si è conclusa in tragedia. A farne le spese un ciclista di 64 anni, che è scivolato dal sentiero che stava percorrendo in sella alla sua mountain bike, a media quota, ed è precipitato in un canalone. Un volo di diverse centinaia di metri che non gli ha lasciato scampo.  In prognosi riservata. Raccoglie ciliegie e finisce fulminato Dov’è avvenuto . L’incidente si è verificato fra i Comuni di Paspardo e Capo di Ponte sul sentiero sterrato che sovrasta la provinciale 88. La vitima è Aurelio Maffessoli, di Capo di Ponte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia in Valcamonica, vola con la mountain bike nel canalone: perde la vita il 64enne Aurelio Maffessoli

