Tragedia in Val Tartano | una donna precipita e muore lungo il Pizzo Scala Terza vittima in poche ore

Tragedia in Val Tartano: un'escursionista di 46 anni perde la vita, segnando la terza vittima in pochissime ore. Questo tragico episodio riporta l'attenzione sulla crescente pericolosità di alcune escursioni in montagna, ancor più in un periodo in cui il trekking sta conquistando nuovi appassionati. È fondamentale ricordare l'importanza della sicurezza e della preparazione. La natura merita rispetto, e la prudenza è la migliore compagna di viaggio.

Sondrio – Una giornata di trekking si è trasformata in tragedia domenica mattina in Val Tartano, dove un’ escursionista di 46 anni ha perso la vita precipitando per circa trenta metri lungo le pendici del Pizzo Scala. La vittima, originaria di Morbegno, stava percorrendo il sentiero tra le Cime di Lemma e il Pizzo Scala quando, intorno alle 11.30, è scivolata in un tratto particolarmente impervio a 2.380 metri di quota. L’allarme è scattato immediatamente in codice rosso. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’ elisoccorso dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza da Bergamo e i tecnici del Soccorso alpino di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia in Val Tartano: una donna precipita e muore lungo il Pizzo Scala. Terza vittima in poche ore

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia in Val Tartano: una donna precipita e muore lungo il Pizzo Scala. Terza vittima in poche ore

ilgiorno.it scrive: L’escursionista di 46 anni era residente a Morbegno. Terzo decesso sulle Alpi lombarde, dopo un ciclista in Valcamonica e un alpinista stroncato da un malore a Piuro ...

Escursionista milanese morta in Val Tartano: è precipitata da un ponte in montagna

Lo riporta ilgiorno.it: Tartano, 21 luglio 2024 – Escursionista milanese muore durante una gita in montagna in Val Tartano. La donna, Anna Gianpaola ... per una ventina di metri. La tragedia si è verificata lungo ...

Tartano: si scosta per far passare una comitiva sul ponte e precipita nel vuoto, muore escursionista

Secondo msn.com: La tragedia si è verificata lungo il sentiero per i laghetti di Porcile, a Tartano, nella mattinata di ieri, sabato 20 luglio, poco dopo le 11. La donna si trovava con il marito sul ponte di ...