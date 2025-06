Tragedia in strada | donna travolta e uccisa da un' auto in retromarcia Si cercano testimoni

Una tragedia che ci riporta all'attenzione massima sulla sicurezza stradale. A Besozzo, una donna di 79 anni ha perso la vita travolta da un'auto in retromarcia, suscitando paura e sconforto in una comunità solitamente tranquilla. Questo drammatico incidente ci ricorda l'importanza di una maggiore consapevolezza alla guida, in un momento in cui i comportamenti imprudenti sulle strade sono in aumento. Si cercano testimoni per fare luce su quanto accaduto.

Una tragedia ha sconvolto il pomeriggio di venerdì 30 maggio a Besozzo, nella provincia di Varese. Intorno alle 17, un'auto parcheggiata ha improvvisamente iniziato a muoversi in retromarcia, travolgendo una donna di 79 anni e spingendola contro un muro. L'impatto è stato fatale.

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa

Una tragedia ha colpito Como, dove una donna di 89 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. I vicini, preoccupati per la sua invisibilità e il silenzio prolungato, hanno infine lanciato l'allarme.

