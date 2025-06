Traffico Roma del 01-06-2025 ore 20 | 30

Buonasera da Roma! Dopo il Giro d'Italia, la capitale vive un momento di intensa mobilità. Il traffico è sostenuto, specialmente sulle arterie principali come Aurelia e Colombo. Questo evento sportivo non solo ha richiamato migliaia di appassionati, ma ha anche messo in luce l'importanza di una rete stradale efficiente. Non dimentichiamo che eventi di grande richiamo possono trasformare le nostre abitudini di viaggio. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti!

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione terminata l'ultima tappa del giro d'Italia la circolazione ancora indicata sostenuta naturalmente sulle strade che dal litorale conducono verso il centro ci riferiamo in particolare al Aurelia la Pontina la Cristoforo Colombo e la via del mare ci sono ancora aumenti nelle due direzioni sulla litoranea 3 a Castel Fusano e Capocotta e Torvaianica sull'Aurelia ancora 1 20:30 a partire da Marina di Cerveteri fino a Malagrotta mentre sulla Pontina permangono code tra Castel Romano Trigoria è la zona dell'EUR sul Raccordo Anulare sempre per traffico molto intenso in carreggiata esterna zona sud rallenta con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla via Appia domani 2 Giugno festa della Repubblica in programma La Tradizionale parata militare ai Fori Imperiali chiusure meglio il Largo raggio in tutta la zona del centro storico decine le linee del trasporto pubblico soggette a limitazioni o deviazioni maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito Roma verde.

