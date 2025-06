Traffico Roma del 01-06-2025 ore 19 | 30

Roma si trasforma in un palcoscenico per l'ultima tappa del Giro d'Italia! Mentre la Carovana Rosa conquista il centro storico, i cittadini devono fare i conti con strade chiuse e traffico congestionato. Questo evento non è solo una festa per gli appassionati di ciclismo, ma un'opportunità per riscoprire il fascino della capitale. Chi avrà il coraggio di sfidare le difficoltà e godersi lo spettacolo? La magia di Roma continua a pedalare!

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione svolgimento l'ultima tappa del giro d'Italia La Carovana Rosa sta percorrendo il centro storico che rimane per gran parte interdetto al transito dei veicoli mentre lo ricordiamo al Circo Massimo è posizionato il traguardo riaperte nel frattempo tutte le strade tra il Lido di Ostia Il nonno è l'ottavo Municipio è aperta anche la Pontina dove vi abbiamo incolonnamenti a partire da Castel Romano a Trigoria fino alla zona dell'EUR traffico intenso Anche sulla Laurentina dove si era riversato gran parte del traffico proveniente dalla a Pontina decine le linee del trasporto pubblico capitolino soggetto e ancora deviazioni sospensioni il tutto Dovrebbe concludersi per le ore 19 Io oltre che sulla Pontina la circolazione di casa sua naturalmente sulle strade che dal litorale conducono verso il centro ci riferiamo naturalmente al Aurelia alla Cristoforo Colombo alla via del mare abbiamo incolonnamenti nelle due direzioni sulla litoranea 3 Castel Fusano Capocotta Paganica sull'Aurelia Corona 20 a tratti a partire da Marina di Cerveteri fino a Malagrotta sul Raccordo Anulare la situazione del traffico molto intenso nella zona sud in carreggiata esterna con rallentamenti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla via Appia fuori territorio a Nemi Ci troviamo nella zona dei Castelli Romani in corso la centesima sagra delle Fragole migliaia di visitatori Giunti nell'antico Borgo laziale per questo motivo abbiamo traffico molto intenso sulle strade adiacenti circostanti il lago in particolare sulla Via dei Laghi e sulla provinciale 76 a tra Genzano e nei maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-06-2025 ore 19:30

