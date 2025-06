Traffico Roma del 01-06-2025 ore 18 | 30

Il 1° giugno 2025, Roma si ferma di nuovo nel traffico, ma oggi c'è una nota positiva: luce verde per il Lazio! Mentre la Carovana Rosa del Giro d'Italia attraversa le strade della capitale, il volume di traffico è nella norma. Un segnale che, nonostante l'intensità del traffico, la città si prepara ad abbracciare eventi sportivi che uniscono e animano il cuore pulsante di Roma. Una corsa che ci ricorda l'importanza di vivere attivamente le nostre città!

luce verde Lazio mentre malati dalla redazione volume di traffico nella norma quelle registrate al momento sulle principali strade del Lazio per traffico intenso abbiamo cose sulla Cassia tra Cesano e Formello verso Roma innervosisci mento l'ultima tappa del giro d'Italia La Carovana Rosa ormai lasciato la Cristoforo Colombo sta percorrendo il centro storico mentre al Circo Massimo è posizionato il traguardo è in corso la riapertura quindi delle strade tra il Lido di Ostia Il nonno è l'ottavo Municipio il tutto Dovrebbe concludersi intorno alle ore 19 a breve anche la riapertura della Pontina Al momento il traffico proveniente da Latina e deviato allo svincolo di Tor de' Cenci inevitabili quindi le code a partire da Pomezia Nord Comunque la Pontina dovrebbe essere riaperta a breve a Nemi Ci troviamo nella zona dei Colli Albani in corso la centesima sagra delle Fragole migliaia i visitatori Giunti Nell'antico Borgo laziale per questo motivo abbiamo traffico molto intenso sulle strade dei centri circostanti il lago in particolare sulla Via dei Laghi Provinciale 72 a ricordarmi lavori sulla strada a scorrimento veloce su ragazzino La terra è chiusa in corrispondenza della galleria a capodichina Ci troviamo tra Atina superiore Belmonte cartello deviazioni su strada provincia è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

