Roma si prepara a vivere un pomeriggio di sport e passione: il Giro d'Italia sta per concludersi nel cuore della capitale! Con la corsa ciclistica che attraversa da nord a sud la città, l'evento non è solo una celebrazione del ciclismo, ma un'opportunità per riscoprire le bellezze romane. Ricordiamoci che eventi come questo stimolano il turismo e la mobilità sostenibile. Pronti a tifare? La storia è in movimento!

Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione piano svolgimento la tappa conclusiva del giro d'Italia la corsa ciclistica partita dal Vaticano sta raggiungendo Lido di Ostia attraverso la Cristoforo Colombo per fare il ritorno poi in centro città e affrontare un circuito finale di 8 giri da 9,5 km ciascuno impegnando l'area del Circo Massimo Dove è posizionato il traguardo da questa mattina sono scattate le chiusure di numerose strade del centro cittadino quindi del primo municipio tra cui diverse porzioni del Lungotevere e dei municipi Ottavo e nono ci riferiamo in particolare alla carreggiata centrale della Cristoforo Colombo ad Ostia in bici oltre la parziale chiusura della Colombo è prevista l'interdizione al transito di alcuni tratti del lungomare decine le linee del trasporto pubblico capitolino soggette a deviazioni o a sospensioni il tutto Dovrebbe concludersi intorno alle ore 19 da segnalare Inoltre la chiusura della Pontina tra Tor de' Cenci il bivio con la in direzione dell'EUR tutto il traffico proveniente da Latina e deviato allo svincolo di Tor de' Cenci e successivamente su viabilità locale inevitabili le Giada Pomezia Nord maggiori informazioni su altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-06-2025 ore 16:30

