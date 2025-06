Traffico Roma del 01-06-2025 ore 11 | 30

Domenica 1° giugno, Roma si prepara a vivere un'emozione unica con l'ultima tappa del Giro d'Italia! I ciclisti attraverseranno anche un breve tratto del Vaticano per ricevere il saluto di Papa Leone XIV. Un evento che celebra la passione per lo sport e la bellezza della città eterna, unendo tradizione e innovazione. Non perdere l’occasione di assistere a questo spettacolo che unisce tutte le generazioni!

Luceverde Roma dentro va Ti dalla redazione oggi domenica primo giugno Roma ospiterà all'ultima tappa del giro d'Italia prima della partenza ufficiale da viale delle Terme di Caracalla alle 15 La Carovana Rosa percorrere un breve tratto all'interno del Vaticano per ricevere il saluto di Papa Leone quattordicesimo dopo il via i Corridori raggiungeranno ostia per poi fare ritorno in centro città e affrontare il circuito finale di 8 giri da 9 km e mezzo ciascuno con arrivo al Circo Massimo interessate alcune strade piazze ricadenti nei municipi primo ottavo nono decimo e XIII già chiusi alcuni tratti del Lungotevere è la carreggiata centrale della Cristoforo Colombo sino ad Ostia previste modifiche di percorso anche per 66 linee tra bus e tram in Piazza del Popolo è stato Inoltre allestito giro Land Il villaggio dove si potrà assistere allo spettacolo della carovana del giro e partecipare a momenti di intrattenimento come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-06-2025 ore 11:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30

Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

