Traffico Lazio del 01-06-2025 ore 17 | 30

Il Giro d'Italia sta per concludersi in grande stile, portando il fascino delle due ruote nel cuore di Roma! La tappa finale, che attraversa la storica Cristoforo Colombo per arrivare a Lido di Ostia, è un evento imperdibile. Questo non è solo un traguardo sportivo, ma un richiamo all’amore per il ciclismo e alla bellezza della nostra capitale. Preparati a vivere un’atmosfera unica tra sport e cultura!

Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione piano svolgimento la tappa conclusiva del giro d'Italia la corsa ciclistica partita dal Vaticano sta raggiungendo Lido di Ostia attraverso la Cristoforo Colombo per fare il ritorno poi in centro città e affrontare un circuito finale di 8 giri da 9,5 km ciascuno impegnando l'area del Circo Massimo Dove è posizionato il traguardo da questa mattina sono scattate le chiusure di numerose strade del centro cittadino quindi del primo municipio tra cui diverse porzioni del Lungotevere e dei municipi Ottavo e nono ci riferiamo in particolare alla carreggiata centrale della Cristoforo Colombo ad Ostia in bici oltre la parziale chiusura della Colombo è prevista l'interdizione al transito di alcuni tratti del lungomare decine le linee del trasporto pubblico capitolino soggette a deviazioni o a sospensioni il tutto Dovrebbe concludersi intorno alle ore 19 da segnalare Inoltre la chiusura della Pontina tra Tor de' Cenci il bivio con la in direzione dell'EUR tutto il traffico proveniente da Latina e deviato allo svincolo di Tor de' Cenci e successivamente su viabilità locale inevitabili le Giada Pomezia Nord

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30

