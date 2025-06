Traffico Lazio del 01-06-2025 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio oggi è sotto controllo, con volumi nella norma. Tuttavia, un incidente sulla Pontina sta creando leggeri rallentamenti. Mentre il fermo dei mezzi pesanti sta aiutando la circolazione, è interessante notare come questo trend di fluidità stradale stia diventando una costante, in linea con le nuove politiche di mobilità sostenibile. Meno congestione, più sicurezza: un passo verso un futuro di viaggi più sereni.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione volumi di traffico nella norma quelli registrati al momento sulle principali strade del Lazio unica segnalazione al momento un incidente sulla Pontina che sta provocando rallentamenti di lieve entità all'altezza di Spinaceto ad agevolare la circolazione lo ricordiamo il fermo dei mezzi pesanti che è scattato alle 7 si protrarrà sino alle 22 stop si ripeterà anche domani con la stessa fascia oraria dalle 7 alle 22 oggi ero ma l'ultima tappa del giro d'Italia i ciclisti partiranno intorno alle 15:30 dal Vaticano per poi raggiungere il litorale attraverso la Colombo e tornare verso il Circo Massimo per le 19 circa già chiusa l'intera carreggiata centrale della via Cristoforo Colombo sino ad Ostia ulteriori chiusure sono previste lungo tutto il percorso di gara in alcune strade piazze ricadenti nei municipi primo ottavo nono decimo e XIII ad Ostia oltre alla chiusura della Colombo è prevista la chiusura al traffico di tratti del lungomare