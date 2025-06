Tradizioni si entra nel Giugno Pisano | parte la campagna promozionale

Il Giugno Pisano si prepara a incantare con la sua magia e le sue tradizioni secolari! Mentre i lungarni si adornano di biancherie colorate, la Luminara del 16 giugno illuminerà il cuore della città in onore di San Ranieri. Questo evento non è solo una celebrazione locale, ma un richiamo alla riscoperta delle nostre radici culturali in un momento in cui l’identità è più importante che mai. Siete pronti a vivere un mese di emozioni?

Da giorni procedono sui lungarni le operazioni di montaggio delle biancherie in previsione della notte della Luminara del 16 giugno, alla vigilia del giorno dedicato al patrono della città, san Ranieri. Ma sono tanti gli appuntamenti in programma per il Giugno pisano mentre è programmata la.

