tradizioni il giugno è pisa

Da giorni procedono sui Lungarni le operazioni di montaggio delle biancherie in previsione della notte della Luminara del 16 giugno, alla vigilia del giorno dedicato al patrono della città, san Ranieri. Ma sono tanti gli appuntamenti in programma per il Giugno pisano mentre è programmata per i prossimi giorni la campagna affissioni con le nuove grafiche promozionali che riguardano le principali tradizioni storiche cittadine: la Luminara di San Ranieri; la regata di San Ranieri del 17 giugno e il Gioco del Ponte che quest'anno si svolgerà sabato 28 giugno. "Dopo lo straordinario successo dell'edizione 2024 del Giugno Pisano – ha detto l'assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini -, che ha registrato una grande partecipazione e riscontri entusiastici, siamo pronti a vivere una nuova edizione di questo mese tanto atteso, che offre gli eventi più significativi della rievocazione storica della nostra città".