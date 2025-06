Tradimento replica puntate 1 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, 1° giugno, non perdere il triplo appuntamento con "Tradimento" su Canale 5! Ipek e Sezai si scontrano in un confronto che svela segreti inaspettati, mentre Tolga trama nell’ombra. Questa soap turca continua a catturare l'attenzione grazie a colpi di scena avvincenti, riflettendo le sfide delle relazioni moderne. Scopri come la vulnerabilità può diventare la chiave per la verità. Rivedi gli episodi in streaming su Medias

Triplo appuntamento oggi – domenica 1° giugno – con la soap Tradimento (Aldatmak). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 77, 78 e 79 della seconda stagione trasmessi su Canale 5 in replica streaming. Ipek e Sezai hanno un confronto, e Ipek alla fine decide di rivelare di essere affetta da una malattia compulsiva. Tolga ingaggia Kudret per pianificare un assalto ai Dicleli e portare via Oylum. Selin vuole andarsene di casa, ma Oltan cerca di convincerla a restare. Guzide scopre da Yesim che Tarik è coinvolto nella vendita dell'auto di Ipek. Tarik, per vendicarsi di Yesim, manda degli uomini a convincerla a chiudere l'impresa di pulizie.

