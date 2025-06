Tradimento non va in onda il 2 gugno 2025 Ecco quando tornerà su Canale5 e le Anticipazioni delle Nuove Puntate

Il 2 giugno 2025, i fan di "Tradimento" dovranno pazientare: l'attesa soap opera turca non andrà in onda. Ma non temete! Presto rivedremo Guzide e i suoi intrighi su Canale 5. Con il crescente interesse per le soap straniere, l'aspettativa è alta. Scoprite in anteprima le nuove emozionanti trame che promettono colpi di scena imperdibili. Non perdetevi i dettagli su quando tornerà!

Il 2 giugno 2025, "Tradimento" non andrà in onda su Canale 5 per la Festa della Repubblica. La soap tornerà regolarmente il 3 giugno con nuovi sviluppi e tensioni tra i personaggi.

