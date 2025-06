Tradimento la soap che tutti vedono di nascosto

"Tradimento" è la soap che tutti guardano di nascosto, il fenomeno turco che sta conquistando gli italiani. In un’epoca in cui le narrazioni si fanno sempre più politicamente corrette, questa serie spicca per la sua audacia e passione travolgente. Chi non ha mai sognato colpi di scena e amori impossibili? Scopri perché milioni di telespettatori si ritrovano incollati allo schermo ogni sera!

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Tradimento ) È la soap fenomeno del momento. Trattasi di Tradimento, una delle serie Made in Turchia, dopo titoli come Terra amara, Endless Love e l’ultima The Family, trasmesse da Canale 5. Forse perché è la meno woke di tutte piace così tanto al pubblico. Ottimo riscontro anche giovedì pomeriggio con 2.536.000 spettatori e il 22% di share, con un boom di quasi 100mila utenti connessi dai device tecnologici e picchi del 35% tra le donne. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42802193 Faide amorose, corna, vendette con tanto di video distribuiti alle tv e postati sui social, scambi di culla alla nascita: c’è davvero un po’ di tutto in questa fittissima trama. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Tradimento", la soap che tutti vedono di nascosto

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Tradimento, la proposta di Sezai a Güzide riscrive la rotta della soap: tutto quello che c’è da sapere

Il mondo delle soap opera è in continua evoluzione e "Tradimento" non fa eccezione. Con la proposta di matrimonio di Sezai a Güzide, gli equilibri sentimentali si alterano, attirando l’attenzione degli spettatori.

Cerca Video su questo argomento: Tradimento Soap Tutti Vedono Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Tradimento, la soap che tutti vedono di nascosto; Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Kahraman chiede a Oylum di sposarlo davanti a Tolga. Ecco la risposta della giovane; Tradimento, anticipazioni dal 27 maggio: Tolga tenta la fuga con Oylum, ma lei lo respinge; Sezai interroga Ipek, Ozan e Ilknur litigano, Selin in ospedale e Tolga sotto accusa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Behram muore, ma Mualla lo tiene segreto. La donna ha un diabolico piano...

Si legge su msn.com: Ecco che cosa vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Mualla, alla fine, si rassegnerà all'idea di dover lasciar ...