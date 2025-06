Tradimento | data di messa in onda e anticipazioni per il 2 giugno 2025

Il 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica, Canale 5 rivoluzionerà il suo pomeriggio! Le celebrazioni prenderanno il posto di alcune trasmissioni, tra cui "Tradimento". Questa scelta strategica riflette un trend crescente: l'importanza di celebrare le tradizioni nazionali in un panorama televisivo sempre più competitivo. Non perdere l’occasione di scoprire come la realtà e la fiction si intrecciano in momenti così significativi!

modifica della programmazione pomeridiana su canale 5 in occasione della festa della repubblica. In seguito alla celebrazione della Festa della Repubblica, prevista per lunedì 2 giugno 2025, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà una variazione temporanea. La decisione di sospendere alcune trasmissioni risponde a un'attenzione strategica volta a ottimizzare gli ascolti durante una giornata caratterizzata da un calo naturale dell'audience. interruzione temporanea di "Tradimento" e motivazioni ufficiali. La soap turca "Tradimento", che ha riscosso grande successo tra il pubblico italiano grazie ai suoi intrecci familiari e drammi sentimentali, non andrà in onda il 2 giugno.

