Tradimento anticipazioni dal 3 all’8 giugno 2025 | Sezai vuole convincere Ipek ad andare da uno psichiatra

Nelle nuove puntate di "Tradimento", il dramma familiare si infittisce: Sezai tenta di convincere la figlia Ipek a vedere uno psichiatra, ma il suo piano potrebbe avere conseguenze inaspettate. In un contesto dove la salute mentale è finalmente al centro delle conversazioni, la serie affronta temi delicati come la comunicazione e la comprensione tra generazioni. Riuscirà Sezai a trovare la giusta strada per aiutare Ipek? Scoprilo dal 3 all'8 giugno!

© US Mediaset Un nuovo scontro con la figlia Ipek attende Sezai Okuyan nelle prossime puntate di Tradimento. Certo che la ragazza abbia bisogno d'aiuto, l'avvocato si avvale dell'aiuto di Güzide per fare in modo che Ipek conosca "per caso" Serdar Ocze, un'abile psichiatra. Un piano che si ritorce contro Sezai, visto che Ipek non esita ad accusare il padre di avere messo in scena tutto quanto per costringerla a farsi curare. Questa settimana, la dizi turca è in onda dal martedì al venerdì alle 14.10, il venerdì in prima serata, il sabato alle 14.45 e la domenica alle 14.20. Ecco le anticipazioni.

Tradimento, Ipek uccide Güzide alla fine? Le vittime della figlia di Sezai

Alla fine, Ipek uccide Güzide in

